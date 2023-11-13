Эскалатор на станции метро "Площадь Революции" закрыли на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эскалатор закрыли на ремонт на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Речь идет о подъемнике, расположенном на выходе из объединенного вестибюля станций "Площадь Революции" и "Театральная" (выход № 10). Эскалатор будет закрыт до 29 декабря.

Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.

Ранее стало известно, что вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии (выходы № 1–2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря.

Изменения связаны с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком. Для входа гражданам рекомендовали пользоваться станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии (выход № 3) и выбирать альтернативные маршруты заблаговременно.

Дептранс опроверг информацию о планах закрыть станцию "Алексеевская"