В столице проведут ремонт эскалатора в переходе с "Охотного Ряда" на Замоскворецкую линию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ремонт эскалатора в переходе со станции "Охотный Ряд" на Замоскворецкую линию пройдет с 31 октября по 27 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", – поделились в Дептрансе.

Пассажирам также принесли извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, что вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии (выходы № 1–2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря.

Изменения связаны с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком. Для входа гражданам рекомендовали пользоваться станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии (выход № 3) и выбирать альтернативные маршруты заблаговременно.

Дептранс опроверг информацию о планах закрыть станцию "Алексеевская"