25 октября, 13:42Транспорт
В столице проведут ремонт эскалатора в переходе с "Охотного Ряда" на Замоскворецкую линию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ремонт эскалатора в переходе со станции "Охотный Ряд" на Замоскворецкую линию пройдет с 31 октября по 27 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", – поделились в Дептрансе.
Пассажирам также принесли извинения за временные неудобства.
Ранее стало известно, что вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии (выходы № 1–2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря.
Изменения связаны с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком. Для входа гражданам рекомендовали пользоваться станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии (выход № 3) и выбирать альтернативные маршруты заблаговременно.
Дептранс опроверг информацию о планах закрыть станцию "Алексеевская"
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