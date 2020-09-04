Группу разбора нарушений откроют в Общественном штабе в ходе муниципальных выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Группа разбора нарушений будет работать в Общественном штабе в ходе муниципальных выборов в столичных районах Марьино и Бабушкинском. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Напомню, что мы работаем как на общих выборах, что в штабе будет группа разбора [нарушений], что в штабе будет выездная группа, в штабе будет электронный штаб", – рассказал руководитель штаба Алексей Венедиктов.
Муниципальные выборы в двух районах Москвы запланированы на 13 сентября.
По словам председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрия Ермолаева, избирательные комиссии в районах Марьино и Бабушкинском полностью подготовлены. Изъявить свою волю смогут до 70 тысяч жителей города.
Для участия в электронном голосовании на довыборах зарегистрировались более 4 тысяч человек. По словам Венедиктова, при необходимости избиратели смогут проголосовать непосредственно на участке.
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