Группу разбора нарушений откроют в Общественном штабе в ходе муниципальных выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Группа разбора нарушений будет работать в Общественном штабе в ходе муниципальных выборов в столичных районах Марьино и Бабушкинском. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Напомню, что мы работаем как на общих выборах, что в штабе будет группа разбора [нарушений], что в штабе будет выездная группа, в штабе будет электронный штаб", – рассказал руководитель штаба Алексей Венедиктов.

Муниципальные выборы в двух районах Москвы запланированы на 13 сентября.

По словам председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрия Ермолаева, избирательные комиссии в районах Марьино и Бабушкинском полностью подготовлены. Изъявить свою волю смогут до 70 тысяч жителей города.

Для участия в электронном голосовании на довыборах зарегистрировались более 4 тысяч человек. По словам Венедиктова, при необходимости избиратели смогут проголосовать непосредственно на участке.

