МВД России не выявило нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов

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Министерство внутренних дел Российской Федерации не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой, передает ТАСС.

"На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зарегистрировано", – заявил Горовой.

Стало известно, что за три дня голосования в МВД поступило 2 539 сообщений о вмешательстве в ход выборов, а также незаконной выдаче бюллетеней.

Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах страны, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Так, муниципальные довыборы проходят в московских районах Марьино и Бабушкинском. Планируется, что в каждом из округов выберут двух депутатов. Будет открыто 30 избирательных участков с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.