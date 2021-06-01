В Кремле оценили проведение конкурса на худший школьный туалет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле не считают попыткой дискредитировать РФ конкурс британского бренда Domestos на самый худший туалет в российских школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Нет, не считаем. <...> Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", – заявил представитель Кремля.

Он также пояснил, что этот вопрос касается каждой отдельно взятой школы и ее руководства.

Итоги конкурса были подведены 31 мая. Всего отобрали шесть победителей – они получат ремонт, остальным же участникам подарят годовой запас чистящих средств. Самыми худшими признали туалеты в школах Гусь-Хрустального, Чебоксар, Междуреченска, Волгограда, Нефтекамска и станицы Елизаветинской.

