Путин сообщил, что в России 60% школ нуждаются в ремонте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Путин заявил, что деньги на строительство и ремонт школ запланированы, отметив, что в России порядка 60% школ в России нуждаются в ремонте, 10% – в капитальном. Об этом президент высказался во время ежегодной прямой линии.

"У нас около 40 тысяч школ в Российской Федерации. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть не то что приведены в нормальное, нормативное состояние, нужно строить новые школы, и таких школ у нас в стране должно быть построено где-то 1 300. И если ваша школа находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа. 60% школ примерно – а их всего у нас около 40 тысяч – нуждаются в текущем ремонте, и 10% – в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе и на строительство новых школ, и на капитальные ремонты, программа практически сверстана, она будет осуществлена", – ответил Путин на вопрос женщины из села Воздвиженка Приморского края, которая рассказала об аварийном состоянии местного общеобразовательного учреждения.

Ранее стало известно, что в селе Воздвиженке в Приморье, где весной обвалилась стена в корпусе действующего учебного заведения, построят новую школу. На строительство пообещал выделить средства министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава региона Олег Кожемяко заявил, что такая поддержка позволит построить новое здание вместо аварийного в ближайшие два года.

