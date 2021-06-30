Кожемяко заявил, что новую школу в Приморском крае построят за 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В селе Воздвиженка Приморского края, где весной обвалилась стена в корпусе действующего учебного заведения, построят новую школу. На строительство пообещал выделить средства министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава региона Олег Кожемяко заявил, что такая поддержка позволит построить новое здание вместо аварийного в ближайшие два года. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Приморья.

"Ситуация со школой, которую озвучила жительница [села Воздвиженка] Владимиру Владимировичу Путину <...>, нам известна. <…> Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены, поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", – цитируют в сообщении главу региона Олега Кожемяко.

Мэр Уссурийска Евгений Корж сообщил, что корпус средней школы в селе Воздвиженка будет реконструирован в 2022 году. Кожемяко же подчеркнул, что сейчас регион принимает Воздвиженку от Минобороны.

"Там действительно множество проблем, помимо школы, это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет. Мы этот городок сейчас принимаем от Минобороны", – глава региона.

Стена обрушилась в корпусе школы, которая была построена в 1953 году, в приморском селе Воздвиженка в середине апреля, пострадавших не было. По требованию прокуратуры учебный процесс в школе был приостановлен. К школе относились два корпуса, всего в ней обучались 487 учеников. Летом 2020 года образовательное учреждение проходило приемку к новому учебному году, замечаний со стороны специалистов различных служб, входящих в комиссию, к состоянию здания не было. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее о ситуации жители села рассказали президенту во время очередной прямой линии, которую Владимир Путин провел с россиянами 30 июня. Она продлилась 3 часа и 42 минуты. Президент ответил на 68 вопросов.

