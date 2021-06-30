Путин заявил, что будет поддерживать "Единую Россию" на выборах в Госдуму

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Владимир Путин рассказал, что планирует поддержать "Единую Россию" на предстоящих выборах в Государственную думу.

"Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании", – заявил Путин в ходе прямой линии.

По его словам, "Единая Россия" выделяется на фоне других политических партий, поскольку имеет решительность принимать непопулярные, но необходимые решения, а также не дает невыполнимых обещаний. По мнению Путина, такие действия были характерны для партий в 90-е годы.

"Единая Россия" не ведет себя таким образом. И даже, если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это в известной степени себе во вред", – пояснил он.

Представленный Путиным список "Единой России" на выборы в Госдуму был утвержден на съезде партии 21 июня. В него попали министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Путин выразил надежду на то, что выборы в Госдуму пройдут честно и прозрачно. Глава государства подчеркнул, что естественная острая конкуренция должна выражаться в цивилизованной и предметной дискуссии. По его словам, не должно быть места взаимным оскорблениям, выпадам и пустым обещаниям.

