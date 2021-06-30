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Общество

16:20

Путин назвал людей главным золотым запасом России

власть общество

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что главный золотой запас России – люди.

Он отметил, что на сегодняшний день Россия остается самой крупной страной в мире и продолжает гордиться своими различными минеральными ресурсами.

"Но главный наш золотой запас – это не те 650 миллиардов долларов с лишним, которые накопили наши гобсеки в Центральном банке и министерстве финансов. Главный золотой запас России – это люди", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин ответил на вопрос о преемнике. По его словам, решение о выборе главы государства всегда остается за гражданами России.

Также президент отметил, что считает своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост лидера страны после него. Он заявил, что подойдет время и он сможет сказать, кто достоин.

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