Путин рассказал, кому подчиняется президент

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рассказал, кому должен подчиняться президент.

"Российскому народу, избирателю", – заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Путин также отметил, что президент обязан подчиняться тем, кто его выбрал.

Ранее Путин ответил на вопрос о преемнике. По его словам, решение о выборе главы государства всегда остается за гражданами России.

Также президент отметил, что считает своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост лидера страны после него. Он заявил, что подойдет время, и он сможет сказать, кто достоин.