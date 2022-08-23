Психолог дала 4 совета родителям школьников перед началом учебного года

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Психолог Мария Забурмах дала 4 совета родителям школьников перед началом учебного года. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Эксперт уточнила, что в этот период детям необходимы забота и поддержка. При этом, по словам психолога, важно напоминать ребенку, что он не один и что он со всем справится.
Также, подчеркнула Забурмах, семье следует выстроить здоровое партнерство с ребенком, чтобы вместе с ним пройти этот путь, и не повышать тревожность.
Кроме того, считает специалист, нужно выстроить хорошие отношения с образовательным учреждением.
"Если у нас есть контакт, то все можно подкорректировать. Непреодолимых задачек нет", – пояснила она.
Ранее детский психолог Светлана Котова назвала первый признак подростковой депрессии. По словам эксперта, им является то состояние ребенка, когда он абсолютно ничем не хочет заниматься и пребывает постоянно в апатии.
Котова также отмечала, что о наличии у подростка депрессии могут свидетельствовать плохой сон, постоянная сонливость, различные психосоматические проявления, физические боли и нарушение питания.
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