Психолог дала 4 совета родителям школьников перед началом учебного года

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Психолог Мария Забурмах дала 4 совета родителям школьников перед началом учебного года. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Эксперт уточнила, что в этот период детям необходимы забота и поддержка. При этом, по словам психолога, важно напоминать ребенку, что он не один и что он со всем справится.

Также, подчеркнула Забурмах, семье следует выстроить здоровое партнерство с ребенком, чтобы вместе с ним пройти этот путь, и не повышать тревожность.

Кроме того, считает специалист, нужно выстроить хорошие отношения с образовательным учреждением.

"Если у нас есть контакт, то все можно подкорректировать. Непреодолимых задачек нет", – пояснила она.

Ранее детский психолог Светлана Котова назвала первый признак подростковой депрессии. По словам эксперта, им является то состояние ребенка, когда он абсолютно ничем не хочет заниматься и пребывает постоянно в апатии.

Котова также отмечала, что о наличии у подростка депрессии могут свидетельствовать плохой сон, постоянная сонливость, различные психосоматические проявления, физические боли и нарушение питания.

