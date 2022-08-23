Психолог дала советы по подготовке ребенка к школе в последнюю неделю лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Готовя ребенка к школе в последнюю неделю лета, не стоит подвергать его стрессам, в частности не следует пытаться выполнить с ним все оставшиеся задания. Такой совет в беседе с Pravda.ru дала детский и семейный психолог Мария Серебрякова.
"Не надо в последнюю неделю заставлять ребенка сделать весь этот гигантский объем и прочитать все 135 книг. <...> Мы, к сожалению, не сможем это сделать, а только усилим стресс у ребенка. Лучше сделать эту неделю спокойной, чтобы ребенок смог вспомнить, чем бы он хотел позаниматься, и поделал это расслабленно", – объяснила она.
По словам специалиста, до начала последней недели каникул лучше уже вернуться из отпуска, чтобы у ребенка было время прийти в себя. Также можно постепенно начать возвращать к режиму сна. Не лишним будет устроить встречу с одноклассниками – тогда ребенку будет уже не так страшно возвращаться в школу.
В этот период, считает Серебрякова, можно решать с детьми небольшие задания для повторения материала. При этом следует по возможности хвалить ребенка, а не давить на него, если он что-то не способен вспомнить.
Как отмечает психолог, последняя неделя каникул должна стать удовольствием не только для детей, но и для родителей. Можно много гулять, вспоминать лето и обсуждать внеклассные занятия на предстоящий учебный год. Полезным может оказаться разговор о прошлом учебном годе с упоминанием всех положительных моментов.
Ранее психолог Мария Забурмах рассказала, что вокруг 1 сентября следует создать атмосферу праздника, чтобы ребенок, идущий в первый класс, не воспринимал школу как каторгу. Она объяснила, что обычно связанный со школой стресс дети перенимают у родителей.
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