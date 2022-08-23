Флорист назвала самые модные и дорогие цветы к 1 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Наиболее дорогими цветами на 1 сентября оказались орхидеи, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова порталу "Вести Московского региона".
По словам эксперта, самыми модными являются букеты из полевых цветов: ромашек, васильков и других. При этом в среднем букет к празднику стоит около 700–1 000 рублей, однако цена зависит от цветов. Так, 250 рублей стоит обычная роза, а короткая обойдется дешевле.
"Как правило, с букетами на линейку идут первоклашки. Все остальные чаще всего складываются и дарят один или два букета от всего класса. О букетах стоит позаботиться заранее, потому что поставки часто срываются", – уточнила флорист.
Она также отметила, что перед праздниками во всем мире стоимость букетов увеличивается, рост составляет порядка 15%. А на сегодняшний день подорожание связано, в частности, с дорогой логистикой.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова заявила, что, выбирая букет для учителя к 1 сентября, родителям школьников стоит подумать не только о его красоте, но и составе, поскольку некоторые цветы могут вызывать аллергию.
Эксперт отмечала, что не стоит дарить аллергикам лилии, каллы, хризантемы, маргаритки, герберы, ромашки и подсолнухи. У этих цветов, по ее словам, яркий аромат и заметная глазу пыльца.
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