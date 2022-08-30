Московский зоопарк подготовил праздничную программу для школьников в День знаний

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичный зоопарк подготовил программу мероприятий для школьников к 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Мероприятия будут организованы с 12:00 до 14:00. Так, в зоопарке состоятся открытые занятия студии "Арт-зебра", участники смогут принять участие в мастер-классах по живописи и лепке.

На сцене Детского зоопарка маленьких гостей ждет игровая программа "Как учатся животные", в рамках которой запланированы различные активности.

В зоосаде уточнили, что ребятам предложат нарисовать с натуры животных, которые обитают в парке. При этом все материалы для рисования будут выданы на месте бесплатно.

Ранее сообщалось, что проезд по Московской канатной дороге для учащихся первых классов и их родителей будет бесплатным в День знаний, 1 сентября. Отмечалось, что работа канатной дороги 1 сентября начнется с 13:00 и продлится до 22:00.

