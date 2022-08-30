Более 11 тыс человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и 13 тыс – на выборах

16:08
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность в День знаний в Москве, 13 тысяч – на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.
Заявление было сделано по итогам заседания антитеррористической комиссии. Оно прошло 26 августа под председательством мэра столицы.
Отмечается, что 1 сентября учебный процесс начнется почти на 5 тысячах объектах образования столицы с соблюдением всех мер безопасности.
"100% объектов образования оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульты централизованной охраны управлений и межрайонных отделов вневедомственной охраны", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, к новому году учебные заведения Москвы проверили на антитеррористическую устойчивость, а также удостоверились в работе систем видеонаблюдения, средств досмотра посетителей зданий и кнопок экстренного вызова нарядов полиции.
В пресс-службе подчеркнули, что в День солидарности в борьбе с терроризмом в Москве полиция будет осуществлять комплекс организационных и практических мер по безопасности.
В период подготовки и проведения выборов муниципальных депутатов также предусмотрен ряд антитеррористических мероприятий. Избирательные участки проверят кинологи, проход людей организуют с применением систем, предусматривающих наличие металлодетекторов, сообщили в ведомстве.
На заседании также рассмотрели вопросы по безопасности транспортных объектов столицы, в том числе обсудили совершенствование защитных мер и профессионального уровня сотрудников.
До этого сообщалось, что на сентябрьских выборах муниципальных депутатов все избирательные участки оснастят специальными сканерами, которые будут идентифицировать граждан.
По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артема Костырко, подобная система поможет проверить, обладает ли владелец паспорта активным избирательным правом: зарегистрирован ли он в округе, в котором пришел на участок, и достиг ли 18-летнего возраста.
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