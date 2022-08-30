МЧС обяжет школы и больницы устанавливать устройства для защиты электросети

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

МЧС РФ обяжет образовательные и медицинские учреждения устанавливать устройства для защиты электрической сети, соответствующие поправки в правила противопожарного режима будут подготовлены до 1 марта 2023 года, заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что установка устройств защиты от искрения будет узаконена единым федеральным стандартом.

"У нас есть поручение правительства до 1 марта 2023 года внести изменения в правила противопожарного режима и обязать все объекты образования, здравоохранения, социальной сферы оборудовать данными устройствами", – сказал Еникеев.

По его словам, в настоящее время проводятся испытания таких устройств в Москве и Казани. В частности, они уже прошли апробацию на объектах.

"Готовится финансово-экономическое обоснование, после чего будем запускать в нормативно-правовое оформление", – добавил Еникеев.

Ранее сообщалось, что сотрудникам МЧС России будут выдавать оружие для защиты их жизни и здоровья в случае реальной угрозы. Таким образом, МЧС включили в перечень министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие лицам, подлежащим государственной защите.