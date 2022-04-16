Сотрудникам МЧС РФ будут выдавать оружие в случае угрозы жизни

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Сотрудникам МЧС России будут выдавать оружие для защиты их жизни и здоровья в случае реальной угрозы. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление правительства 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите".

Таким образом, МЧС включили в перечень министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие лицам, подлежащим государственной защите.

Отмечается, что выдача оружия будет производиться руководителями территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС.

Ранее сообщалось, что министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий планирует создать реестр коррупционеров, уволенных из ведомства в связи с утратой доверия.

Соответствующий проект приказа содержит приложение, куда предлагается включать все сведения о коррупционерах: занимая должность на момент увольнения по утрате доверия, информация о совершенном правонарушении и ссылка на положение нормативного акта, требование которого были нарушены бывшим сотрудником МЧС.

