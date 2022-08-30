Линейки 1 сентября в 13 школах приграничных районов Курской области пройдут онлайн

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Торжественные мероприятия по случаю Дня знаний 1 сентября состоятся в 13 школах приграничных районов Курской области в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
"В 13 школах и 3 филиалах приграничных районов уроки планируется проводить дистанционно. В таком же формате решено организовать торжественные линейки", – говорится в сообщении.
Кроме того, из-за объявленного высокого уровня террористической опасности в регионе для учителей организовали дополнительные инструктажи и тренировки совместно с сотрудниками МЧС и МВД. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя комитета образования и науки региона Наталия Бастрикова.
До этого губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о переводе ряда школ из приграничных районов региона в дистанционный формат работы. Он отметил, что в 6 приграничных районах Курской области находятся 86 школ, там обучаются около 12 тысяч детей.
Посещение детских садов приграничных районов региона будет осуществляться в свободном режиме. Дежурные группы для детей откроют в двух дошкольных учреждениях Глушковского района. Троицкий детский сад не будет работать, сообщил губернатор.
Ранее в Курской области вновь продлили высокий уровень террористической опасности. Он установлен до 7 сентября, заявил Старовойт.
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
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