В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

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Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен еще на 15 дней. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Курской области действие желтого уровня террористической опасности продлеваем на 15 суток, до 7 сентября", – написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что в начале сентября в регионе ожидается большое число важных мероприятий, в связи с чем он призвал местных жителей сообщать в экстренные службы о подозрительных лицах и предметах, а также дронах Вооруженных сил Украины.

Ранее курский губернатор сообщил о переводе ряда школ из приграничных районов региона на дистанционный формат работы. Решение затронет 13 школ и 3 филиала. Кроме того, ученики ряда других образовательных учреждений будут временно посещать занятия в других зданиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

