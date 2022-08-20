Дистанционное обучение введут в 13 школах приграничных районов Курской области

18:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о переводе ряда школ из приграничных районов региона в дистанционный формат работы. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
"Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников", – написал Старовойт.
Он уточнил, что в ряде школ из приграничных районов занятия будут проходить в других зданий. Власти региона организуют перевозку учащихся.
В школе-интернате поселка Теткино будет комбинированное обучение – 12 детей перейдут на дистанционное обучение. Еще 34 воспитанника временно будут находится в Пенской школе-интернате.
Роман Старовойт также объяснил порядок функционирования детских садов в приграничных районах. Они будут работать в режиме свободного посещения. Дежурные группы откроют в двух детских садах Глушковского района. Прекратит работу Троцкий детский сад.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продлен желтый уровень террористической опасности. С 8 августа он продлится еще 15 суток.
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