Дистанционное обучение введут в 13 школах приграничных районов Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о переводе ряда школ из приграничных районов региона в дистанционный формат работы. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников", – написал Старовойт.

Он уточнил, что в ряде школ из приграничных районов занятия будут проходить в других зданий. Власти региона организуют перевозку учащихся.

В школе-интернате поселка Теткино будет комбинированное обучение – 12 детей перейдут на дистанционное обучение. Еще 34 воспитанника временно будут находится в Пенской школе-интернате.

Роман Старовойт также объяснил порядок функционирования детских садов в приграничных районах. Они будут работать в режиме свободного посещения. Дежурные группы откроют в двух детских садах Глушковского района. Прекратит работу Троцкий детский сад.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продлен желтый уровень террористической опасности. С 8 августа он продлится еще 15 суток.