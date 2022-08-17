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Политика

17:01

В Курской области заявили о готовности забрать демонтированный в Нарве Т-34

политика

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Курской области Роман Старовойт предложил перенести демонтированный в эстонской Нарве танк Т-34 в российский регион и установить его на территории строящегося мемориала на Северном фасе Курской дуги.

"Готовы предложить нашим "эстонским партнерам" в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, теплые вещи или какие-либо еще товары и продукты курского производства, в которых нуждается молодая демократия. Расходы на перевозку танка возьмем на себя", – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он добавил, что инициативная группа жителей Курской области уже запустила интернет-голосование за петицию о переносе памятника.

"Мы готовы забрать легендарную "тридцать четверку", – подчеркнул губернатор. 

16 августа в Эстонии демонтировали памятник танку Т-34, установленный в честь освобождения Нарвы Советской армией в 1944 году. Это был единственный памятник подобного рода из сохранившихся на территории республики. После демонтажа танк перевезли в Эстонский военный музей под Таллином.

Танк Т-34 из эстонской Нарвы может переехать в Курскую область

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