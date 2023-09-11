В Ростове опровергли слухи о несработавшей тревожной кнопке во время нападения школьника

Фото: телеграм-канал SHOT

Все службы, включая тревожную кнопку, сработали в штатном режиме во время нападения девятиклассника на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на начальника управления образования администрации Неклиновского района региона Владимира Пегушина.

Тем самым он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что вахтер в школе попытался нажать кнопку, но та не сработала.

"С нашим учеником сегодня произошла беда. Мы пока не понимаем, в каком он был состоянии", – заявил Пегушин.

По его словам, поведение девятиклассника связано с заболеванием. Пегушин уточнил, что подросток зашел в школу в маске, а на входе его увидели вахтер и дежурный учитель, которые не давали ему пройти. После парень вытащил нож, но его выгнал из учреждения дедушка одного из школьников.

"Школа была закрыта, сработали все службы – МЧС, Росгвардия, полиция, пожарные", – добавил он.

Школьники в момент нападения находились на втором этаже, а некоторых из них после забрали родители, несмотря на то что уроки было решено продолжить.

"С детками работает бригада наших психологов. Оказывается помощь, если она необходима", – подчеркнул начальник управления образования.

Полиция и следователи работают с девятиклассником.

Инцидент произошел утром 11 сентября. При попытке зайти в школу 15-летний подросток в маске и с ножом ранил несколько человек. Позже выяснилось, что ранения получили две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.

Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, нападавший – ученик 9-го класса этой же школы, который страдает психическим заболеванием. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Один из пострадавших при нападении подростка с ножом в школе хутора Красный Десант Ростовской области находится в реанимации. Он получил проникающее ранение, его прооперировали и ввели в медикаментозный сон. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.