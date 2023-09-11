Один из пострадавших при нападении на школу под Ростовом находится в реанимации

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

Один из пострадавших при нападении подростка с ножом в школе хутора Красный Десант Ростовской области находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Минздрава Юрия Кобзева.

"Человек, который получил проникающее ранение, был доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Таганроге", – сказал чиновник.

Отмечается, что пострадавшего прооперировали и ввели в медикаментозный сон. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как передает Life.ru, родители учеников не знали нападавшего, а о случившемся им сообщили через рассылку в мессенджере, попросив забрать детей. Они рассказали, что в школе нет металлодетектора, а охранник дежурит только по ночам – на тревожную кнопку в итоге нажала вахтерша, но та не сработала.

Инцидент произошел утром 11 сентября. При попытке зайти в школу 15-летний подросток в маске и с ножом ранил несколько человек. Позже выяснилось, что ранения получили две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.

Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, нападавший – ученик 9-го класса этой же школы, который страдает психическим заболеванием. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

