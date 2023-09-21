Тела известного психиатра и его сына нашли в Свердловской области

Фото: Следственный комитет РФ

Известного психиатра Николая Макроцкого и его взрослого сына-инвалида обнаружили мертвыми в городе Березовском Свердловской области. Об этом сообщает E1.RU.

Уточняется, что тела мужчин нашел старший сын врача, который и вызвал полицию. Следов применения холодного и огнестрельного оружия на телах не выявили, сообщил изданию начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Сотрудники следственного отдела по городу Березовскому проводят комплекс необходимых мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее тело женщины с признаками насильственной смерти в виде удушения, а также повреждениями в области лица обнаружили в сквере недалеко от улицы Молдавской в Москве. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Позднее полицейские задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина признал вину и рассказал, что не был знаком с убитой, а поводом для его нападения стала внезапно возникшая беспричинная неприязнь. Затем его арестовали.





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