Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд отправил под арест 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по столице.

Ранее полицейские задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина признал вину, а также рассказал, что не был знаком с убитой, а поводом для его нападения стала внезапно возникшая беспричинная неприязнь.

Он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. По данным ТАСС, погибшая – сотрудница московского отделения Роспотребнадзора Наталья Радченко. Она работала начальником отдела кадров.

До этого тело женщины 1972 года рождения накануне обнаружил случайный прохожий, гулявший с собакой. На нем зафиксировали признаки насильственной смерти в виде удушения, а также повреждения в области лица. Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

"Московский патруль": тело женщины нашли на западе Москвы