20 сентября, 16:06Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Суд отправил под арест 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по столице.
Ранее полицейские задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина признал вину, а также рассказал, что не был знаком с убитой, а поводом для его нападения стала внезапно возникшая беспричинная неприязнь.
Он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. По данным ТАСС, погибшая – сотрудница московского отделения Роспотребнадзора Наталья Радченко. Она работала начальником отдела кадров.
До этого тело женщины 1972 года рождения накануне обнаружил случайный прохожий, гулявший с собакой. На нем зафиксировали признаки насильственной смерти в виде удушения, а также повреждения в области лица. Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
"Московский патруль": тело женщины нашли на западе Москвы
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