Подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы задержали

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины в районе Молдавской улицы на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"В кратчайшие сроки местонахождение фигуранта установлено. Им оказался 37-летний мужчина, который задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.

В ходе допроса мужчина признал вину, а также рассказал, что не был знаком с убитой, а поводом для его нападения стала внезапно возникшая беспричинная неприязнь.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

По данным ТАСС, погибшая – сотрудница московского отделения Роспотребнадзора Наталья Радченко. Она работала начальником отдела кадров.

По запросу Агентства "Москва" ведомство подтвердило гибель сотрудницы. Там выразили соболезнования родным и близким женщины и пообещали оказать содействие расследованию.

"Управление Роспотребнадзора по Москве скорбит по поводу гибели сотрудницы и выражает соболезнования родным и близким погибшей. Управление окажет всестороннее содействие следствию в расследовании произошедшего", – отметили в надзорном ведомстве.

Тело женщины 1972 года рождения накануне обнаружил случайный прохожий, гулявший с собакой. На нем зафиксировали признаки насильственной смерти в виде удушения, а также повреждения в области лица. Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.



"Московский патруль": тело женщины нашли на западе Москвы