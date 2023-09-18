Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Кунцевский межрайонный следственный отдел СУ по ЗАО Главного СУ СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

По информации следствия, 18 сентября в сквере недалеко от улицы Молдавской в Москве обнаружили тело женщины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения и повреждениями в области лица.

Отмечается, что следователи и криминалисты московского ведомства осмотрели место инцидента, назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление причастного к совершению преступления лица.

Как уточняет в своем телеграм-канале столичная прокуратура, тело обнаружил случайный прохожий, гуляющий с собакой. Он вызвал правоохранительные органы. Их работу на месте координирует заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.

В сообщении подчеркнули, что Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, принятие решения о возбуждении уголовного дела и установление лица, причастного к совершению преступления. Она также контролирует ход и результаты расследования.

Утром 12 сентября в парковой зоне вблизи Фестивальной улицы на севере Москвы было обнаружено обезглавленное тело мужчины. В этот же день обнаружили второе тело обезглавленного мужчины в квартире жилого дома на Фестивальной улице.

Позднее полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался Махамаджонов Хасанбой Хамрали угли 2000 года рождения, уроженец и гражданин Республики Узбекистан, его заключили под стражу до 12 ноября.

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