Школьник напал с молотком на одноклассников в Иркутской области

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Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.



"Сегодня в одной из общеобразовательных школ Балаганского района один из учеников причинил телесные повреждения своим одноклассникам", – говорится в сообщении.

По информации регионального управления МВД РФ, 13-летний ученик совершил нападение на одноклассника в раздевалке. Также он причинил вред другим учащимся. Его задержали сотрудники образовательного учреждения, после чего передали следственно-оперативной группе.

"Ранее на профилактических учетах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало", – уточнило ведомство.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С напавшим школьником работают правоохранительные органы.

По данному факту следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более малолетних лиц") и части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Ранее жителя Иркутской области, напавшего на собственную супругу с ножом в ЗАГСе, приговорили к 9,5 года лишения свободы.

По версии следствия, в мае мужчина пришел с женой в ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака, однако через некоторое время он вытащил из кармана кухонный нож и напал на 21-летнюю супругу, нанеся ей свыше 30 ранений. Также злоумышленник ударил в шею 11-месячную дочь.

В результате женщина погибла, а мужчину задержали. На него завели уголовное дело. По решению суда он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

