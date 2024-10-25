Начальника ОВД челябинского Коркина отстранят от работы после резонансного убийства

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Начальник ОВД Коркина Челябинской области будет отстранен от исполнения обязанностей после убийства женщины-таксиста и общественных волнений в городе. Об этом заявил глава регионального ГУ МВД Сергей Космачев на встрече с горожанами, передает РИА Новости.

Он уточнил, что также назначена судебная проверка.

Убийство 40-летней женщины-таксиста произошло вечером 23 октября. Ее тело нашли в автомобиле с ножевыми ранениями. Позже задержали 17-летнего подозреваемого. По версии следователей, между погибшей и подростком мог возникнуть конфликт, в результате которого последний не меньше четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

Случившееся вызвало народный сход жителей Коркина, возмущенных проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель из огнестрельного оружия выстрелил в 37-летнего и 29-летнего мужчин. Его задержали правоохранители, злоумышленником оказался глава цыганской диаспоры.

Возбуждены уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей Коркина. Семье погибшей выплатят материальную помощь.