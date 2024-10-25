СК опубликовал кадры задержания подозреваемого в стрельбе по людям в Коркине

Видео: телеграм-канал "СУ СК РФ по Челябинской области"

Следственный комитет по Челябинской области опубликовал кадры задержания местного жителя Коркина, которого подозревают в стрельбе по двум мужчинам. Ролик доступен в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как вооруженная группа захвата из трех человек зашла в дом подозреваемого. Далее на видео показали, как правоохранители оглашают ему постановление о возбуждении уголовного дела и изымают оружие из дома.

58-летнего местного жителя оперативно задержали 25 октября. По данным следствия, вечером 24 октября подозреваемый, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. После этого он скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".

Кроме того, в Коркине был задержан 17-летний подозреваемый в убийстве 40-летней женщины, работавшей таксистом. Само убийство произошло вечером 23-го числа. В машине, которая стояла рядом с домом № 1 на улице Ватутина, обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. В связи с этим было возбуждено дело по статье об убийстве.

Следователи предположили, что между погибшей и подростком, который заказал такси, чтобы добраться до дома, произошел конфликт, в ходе которого последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.