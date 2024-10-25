Бывший муж убитой в Коркине предположил, что цыгане могли приставать к его экс-супруге

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

Убийство женщины, которая подрабатывала таксистом в городе Коркине Челябинской области, могло случиться из-за конфликта в автомобиле с представителями цыганской диаспоры, сообщает телеканал "360" со ссылкой на предположение ее бывшего супруга по имени Петр.

"В дороге что-то произошло. Скорее всего, начали приставать или вести себя неподобающе. У жены конфликтов не было с цыганами, такого не припомню", – сказал он.

В день трагедии, заметил мужчина, его экс-супруге пришел заказ на автомойку, где она посадила двух представителей цыганской диаспоры и поехала по адресу. У погибшей, по словам Петра, остались двое детей, один из которых от прошлого брака. После похорон женщины он заберет их себе.

"Проблема с цыганами в городе существует столько, сколько я тут живу, с 2006 года. Их в одно время отсюда выгоняли, был конфликт с убийством подростка, давно это было", – заметил он.

Однако лично представителей диаспоры он не знает, но убитая ранее жаловалась ему, что они якобы продают наркотики в школах и занимаются вымогательством. Петр уточнил, что цыгане якобы оккупировали несколько улиц в районе Тимофеевка, жители посылали жалобы на них, но бездействие властей, добавил мужчина, привело к такому.

"Этот случай – крик отчаяния населения", – заключил он.

Резонансное убийство 40-летней женщины случилось вечером 23 октября. Тело убитой с ножевыми ранениями нашли в ее собственном авто на улице Ватутина. Спустя время полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве. Следователи считают, что заказавший такси подросток не менее 4 раз ударил женщину ножом в грудь.

После этого горожане устроили стихийный сход, в ходе которого направились к дому на Троицкой улице, где, предположительно, проживал представитель диаспоры. В какой-то момент, вечером 24 октября, житель дома несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, а затем скрылся.

Ситуация, связанная с общественными волнениями, стабилизировалась, а стрелка задержали. Им оказался 58-летний местный житель, глава цыганской диаспоры.

Позднее, 25-го числа, на улицы вновь вышли 150 местных жителей, которые потребовали наказать виновных в смерти женщины-таксиста. На месте работали представители исполнительных органов региона и администрации округа.

