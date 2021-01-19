В Минздраве порекомендовали получившим вакцину от COVID-19 не ходить в баню

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав РФ направил в регионы рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса, сообщили на сайте ведомства.
В частности, в нем рассказали, что в течение трех дней после получения вакцины не стоит посещать сауну или баню. Также в ведомстве порекомендовали привитым от COVID-19 не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. Уточняется, что получившим вакцину не стоит мочить место инъекции.
"При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства", – следует из рекомендаций.
В Минздраве также отметили, что наличие справки о тестировании на антитела не является обязательным для вакцинации. Кроме того, сообщается, что ПЦР-тестирование необходимо сделать тем, кто контактировал с пациентами с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней или же сам имел симптомы болезни.
Отмечается, что в случае положительного теста на COVID-19 люди не смогут получить вакцину.
С 18 января в России объявили массовую вакцинацию от коронавируса. Сообщалось, что, возможно, препарат от COVID-19 центра имени Чумакова тоже будет включен в программу вакцинации населения.
19 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице от коронавируса привились около 200 тысяч человек. Он заявил, что вчера в течение суток на вакцину записались 25 тысяч человек – этот показатель является рекордным.
В столице готовятся к открытию выездных пунктов вакцинации от коронавируса
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