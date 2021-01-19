Около 200 тыс человек сделали прививку от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 200 тысяч человек уже сделали прививку от COVID-19 в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.

"В настоящее время привилось около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток – 25 тысяч. Это говорит о том, что граждане все больше проявляют активность по вакцинации от коронавируса", – заявил мэр Москвы.

Он отметил, что в столице развернули 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации.

"В Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что около половины привитых от COVID-19 в Москве являются лицами старше 60 лет.

"Радует то, что среди привитых в настоящее время уже около половины – это люди старше 60 лет, они как раз сегодня находятся в серьезной зоне риска. Большинство из них находились на самоизоляции, и фактор распространения среди них в случае выхода из самоизоляции самый высокий, и, естественно, самые высокие риски по тяжести заболевания", – заявил глава города.

С 18 января в России объявили массовую вакцинацию от коронавируса. Сообщалось, что, возможно, препарат от COVID-19 центра имени Чумакова тоже будет включен в программу вакцинации населения.

За последние сутки в Москве зафиксировали 3 115 новых случаев коронавирусной инфекции. 4 532 пациента выздоровели после прохождения курса лечения, 84 человека скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.