Около 200 тыс человек сделали прививку от коронавируса в Москве

14:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 200 тысяч человек уже сделали прививку от COVID-19 в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.
"В настоящее время привилось около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток – 25 тысяч. Это говорит о том, что граждане все больше проявляют активность по вакцинации от коронавируса", – заявил мэр Москвы.
Он отметил, что в столице развернули 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации.
"В Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов", – сказал Собянин.
Он подчеркнул, что около половины привитых от COVID-19 в Москве являются лицами старше 60 лет.
"Радует то, что среди привитых в настоящее время уже около половины – это люди старше 60 лет, они как раз сегодня находятся в серьезной зоне риска. Большинство из них находились на самоизоляции, и фактор распространения среди них в случае выхода из самоизоляции самый высокий, и, естественно, самые высокие риски по тяжести заболевания", – заявил глава города.
С 18 января в России объявили массовую вакцинацию от коронавируса. Сообщалось, что, возможно, препарат от COVID-19 центра имени Чумакова тоже будет включен в программу вакцинации населения.
За последние сутки в Москве зафиксировали 3 115 новых случаев коронавирусной инфекции. 4 532 пациента выздоровели после прохождения курса лечения, 84 человека скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.
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