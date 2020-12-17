Финская традиция посещения сауны вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Фото: depositphotos/Nitrub
Финскую традицию посещения сауны включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает финское государственное музейное управление Museovirasto.
Данная традиция стала первой из финских в списке ЮНЕСКО. К культуре отнесли растапливание сауны, а также обычаи, связанные с ее посещением. В управлении отметили, что около 90% жителей Финляндии посещают сауну раз в неделю.
"Всего их в Финляндии около 3,2 миллиона", – отметили в управлении.
Заявку на внесение традиции в список подали еще в 2019 году. Финские общества любителей сауны считают, что поход в парилку – это общий обычай народа, сауна давно стала важной частью культуры Финляндии. Кроме того, это очень полезно – ученые полагают, что посещение парилки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее автор книг серии S.T.A.L.K.E.R Антон Первушин высказался за внесение объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внести объекты Чернобыльской зоны в список ЮНЕСКО ранее предложил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
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