Финская традиция посещения сауны вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Финскую традицию посещения сауны включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает финское государственное музейное управление Museovirasto.

Данная традиция стала первой из финских в списке ЮНЕСКО. К культуре отнесли растапливание сауны, а также обычаи, связанные с ее посещением. В управлении отметили, что около 90% жителей Финляндии посещают сауну раз в неделю.

"Всего их в Финляндии около 3,2 миллиона", – отметили в управлении.

Заявку на внесение традиции в список подали еще в 2019 году. Финские общества любителей сауны считают, что поход в парилку – это общий обычай народа, сауна давно стала важной частью культуры Финляндии. Кроме того, это очень полезно – ученые полагают, что посещение парилки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее автор книг серии S.T.A.L.K.E.R Антон Первушин высказался за внесение объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внести объекты Чернобыльской зоны в список ЮНЕСКО ранее предложил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.