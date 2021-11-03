Врач рассказал, кому нельзя пить на ночь молоко

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Теледоктор Евгений Комаровский рассказал, кому нельзя пить на ночь молоко. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, даже стакан молока перед сном может оказаться опасным для людей с лактазной недостаточностью. В качестве примера Комаровский упомянул исследование ученых, согласно которому употребление молока перед сном полезно и может помочь от бессонницы.

"Если она (лактазная недостаточность. – Прим. ред.) у вас есть и вы перед сном выпьете стакан теплого молока, то всю ночь проведете на унитазе", – заверил врач.

Ранее президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк рассказала о пользе молочных продуктов для профилактики остеопороза. Она призвала не заменять здоровое питание таблетками, поскольку, кроме кальция, в молоке содержатся важные для здоровья костной ткани белки и витамин D.

