Врач рассказала, какие продукты полезны для профилактики остеопороза

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Правильное питание и регулярное употребление молочных продуктов способствуют профилактике остеопороза, рассказала президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Очень важно правильное питание. Я хотела бы обратить внимание, что, может быть, есть люди, которые действительно молоко не переносят, но кисломолочные продукты переносят большее количество человек. Йогурты, творог, сыр – все это должно быть с детского возраста у людей на столе", – заявила Лесняк.

Она призвала не заменять здоровое питание таблетками, поскольку, кроме кальция, в молоке содержатся важные для здоровья костной ткани белки и витамин D. По словам Лесняк, остеопороз является одной из наиболее распространенных причин частых переломов у людей пожилого возраста.

"Два ключевых фактора приводят к переломам у пожилых людей. Это остеопороз и падения", – заключила врач.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в беседе с Москвой 24 рассказал, что для укрепления костей следует употреблять больше продуктов, в которых содержатся кальций и витамин D. Это молочные продукты, листовые овощи и рыбные консервы.