Ученый рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У некоторых людей после прохождения вакцинации от коронавируса наблюдается так называемый эффект ноцебо, который характеризуется ощущением ухудшения самочувствия по никак не связанным с прививкой причинам, рассказал иммунолог Николай Крючков.

Он пояснил, что данный необычный эффект представляет собой противоположность эффекту плацебо.

"Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлена эффектом ноцебо", – цитирует Крючкова Ura.ru.

При этом, по словам специалиста, эффект ноцебо также может возникнуть после вакцинации от гриппа.

"Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо", – уточнил он.

Ранее российские эксперты провели исследование и выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей. Специалисты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, переболевших COVID-19 различной степени тяжести, в частности в бессимптомной форме.