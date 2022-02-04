Ученый рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
У некоторых людей после прохождения вакцинации от коронавируса наблюдается так называемый эффект ноцебо, который характеризуется ощущением ухудшения самочувствия по никак не связанным с прививкой причинам, рассказал иммунолог Николай Крючков.
Он пояснил, что данный необычный эффект представляет собой противоположность эффекту плацебо.
"Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлена эффектом ноцебо", – цитирует Крючкова Ura.ru.
При этом, по словам специалиста, эффект ноцебо также может возникнуть после вакцинации от гриппа.
"Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо", – уточнил он.
Ранее российские эксперты провели исследование и выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей. Специалисты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, переболевших COVID-19 различной степени тяжести, в частности в бессимптомной форме.
В СПЧ предложили сделать тесты на COVID-19 предельно дешевыми или бесплатными
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: