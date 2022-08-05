Врач рассказала, при каких болезнях следует провериться на ВИЧ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова назвала болезни, от которых часто страдают ВИЧ-инфицированные люди. Об этом сообщает News.ru.

Как отметила специалист, люди, зараженные ВИЧ, могут не знать о том, что они инфицированы, однако их может беспокоить кандидоз и опоясывающий лишай.

"Кандидоз часто встречаются у ВИЧ-инфицированных людей. Проявляется он как на коже – в паховых и подмышечных складках, так и на слизистых — ротовая полость, влагалище", – объяснила эксперт.

В свою очередь, опоясывающий лишай появляется на боковой области туловища – вдоль ребер можно заметить пузырьки на фоне красных пятен, они сопровождаются болевыми ощущениями и зудом.

Ранее дерматолог Ольга Божок предупредила, что поцелуй может быть опасен для человека, так как несет риск инфицирования ВИЧ. По словам эксперта, целуясь, также можно заразиться хеликобактериозом, который впоследствии может привести к онкологии. Кроме того, как уточнила врач, через поцелуй заражаются герпесом.

Она также добавила, что среди инфекций, передаваемых таким образом, – кариозное воспаление зубов. Контактируя с человеком с этим заболеванием, можно подхватить инфекцию вместе со слюной.