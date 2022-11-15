В РАН оценили рост населения Земли до 8 миллиардов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пугаться того, что на Земле стало жить рекордное количество людей, не стоит, заявил в интервью радио Sputnik доктор социологических наук, главный научный сотрудник института социологии РАН Владимир Мукомель.

Он отметил, что человечеству хватит запасов еды, чтобы прокормить все 8 миллиардов. Мукомель также напомнил, что тревожные настроения по поводу роста населения Земли присутствовали всегда, и отметил, что в настоящее время можно наблюдать значительный прогресс в сфере производства продовольствия.

Мукомель подчеркнул, что последние несколько столетий продуктивность сельского хозяйства возросла. Он добавил, что появились технологии, которые позволяют изготовлять пищу почти из ничего.

"Поэтому проблема с пропитанием 8 миллиардов человек не стоит на первом месте", – резюмировал ученый.

Ранее ООН сообщила, что население Земли достигло отметки в 8 миллиардов. По данным всемирной организации, численность населения планеты выросла на 1 миллиард человек за 12 лет. Эксперты ООН прогнозируют, что данный показатель увеличится до 9 миллиардов к 2037 году.

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