Численность населения РФ на 1 января 2023 года составила 146,4 млн

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

По данным на 1 января 2023 года, число жителей России составило 146 424 729 человек. Об этом сообщается на сайте Росстата.

В публикации ведомства указывается, что показатель численности населения РФ снизился в сравнении с данными на 1 января 2022 года на 550 332 человека.

Из указанного числа около 109,6 миллиона проживают в городе, еще 36,8 миллиона – в селах.

В Росстате уточнили, что статистические данные не включают численность населения новых субъектов страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Оценка численности производится ежегодно на основе данных последней переписи населения.

Тем временем население Земли в 2022 году достигло 8 миллиардов человек. Число проживающих в мире подсчитали в ООН. За 12 лет население планеты выросло на 1 миллиард человек.



Население Земли достигло 8 миллиардов человек

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