В Госдуму внесли законопроект о сертификате для новорожденного ребенка

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ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Об этом замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале.

"Коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее – на выбор родителей – забота государства с первых дней жизни младенца", – отметил депутат.

Номинальная стоимость сертификата, исходя из законопроекта, будет устанавливаться правительством каждый год, исходя из средних цен на товары для новорожденных российского производства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что меры, которые принимаются для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата. По его словам, тема демографии является одним из приоритетных направлений работы кабмина.

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