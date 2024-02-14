В ГД предложили расширить льготу на земельный налог семьям с пятью детьми

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Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой снизить налоговую нагрузку на землю для семей, на иждивении у которых находятся пять и более детей. Письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

Депутат напомнил, что налоговое законодательство России определило категории граждан, у которых есть льгота при уплате земельного налога. Так, налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка для инвалидов I и II группы, героев СССР и РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов с детства и других.

Помимо этого, льгота предусмотрена для многодетных семей, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей. Однако положение не учитывает, что в одной многодетной семье может быть три ребенка, в другой – пять и более детей, подчеркнул Федоров.

По его словам, в обоих случаях льгота будет одинаковой, хотя для комфортного проживания семьи с пятью и более детьми может быть нужен участок большей площади.

В связи с этим он предлагает не начислять налог на земельный участок площадью до 1,2 тысячи "квадратов" или 12 соток для семей с пятью и более детей.

Ранее сообщалось, что законопроект о предоставлении возможности многодетным семьям бесплатно парковать автомобили на платных стоянках направят в Госдуму.

Как уточнил один из авторов законопроекта, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, право на бесплатную парковку для многодетных семей уже представляется в некоторых регионах России, но оно не распространено на федеральном уровне.

До этого Владимир Путин, говоря об указе о статусе многодетной семьи, заявил, что такие семьи могут рассчитывать на равные льготы на всей территории страны.

Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки в РФ