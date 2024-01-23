Путин заявил, что многодетные семьи получат равные льготы по всей РФ

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Владимир Путин, говоря об указе о статусе многодетной семьи, заявил, что такие семьи могут рассчитывать на равные льготы на всей территории страны. Об этом президент РФ рассказал в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Смысл нововведения как раз заключается в том, чтобы создать единый подход по данной теме во всей стране, уточнил он.

"И, конечно, посещение музеев, других учреждений культуры, зоопарков и так далее, они должны быть единообразно применены на всей территории Российской Федерации. Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа – как раз выровнять все вот эти вещи", – цитирует российского лидера ТАСС.

Указ о мерах соцподдержки многодетных семей Путин подписал 23 января. Согласно документу, многодетной является семья, имеющая троих и более детей.

Подобный статус теперь имеет бессрочный характер. ﻿﻿﻿Меры социальной поддержки будут предоставляться таким семьям до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме.

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