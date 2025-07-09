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09 июля, 07:45

Общество

В РФ студентки смогут получать увеличенное пособие по беременности с 1 сентября

В РФ студентки смогут получать увеличенное пособие по беременности с 1 сентября

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В России пособие по беременности и родам для студенток теперь будет рассчитываться по прожиточному минимуму, а не по размеру стипендии. Сейчас максимальная сумма выплаты не превышает 23 тысяч рублей, но уже с 1 сентября студентки смогут получить около 90 тысяч рублей.

Нововведение станет серьезной поддержкой для молодых женщин, которые еще не успели поработать и не имеют трудового стажа. Эксперты отмечают, что хотя новая сумма пособия не покроет всех расходов на содержание ребенка, она существенно поможет молодой семье подготовиться к рождению малыша.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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