Врач назвал уникальные свойства гречки

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Регулярное употребление в пищу гречки снижает риск онкологических заболеваний, сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Специалист отметил, что одним из важнейших свойств гречки является очищение кишечника от продуктов обмена и распада, которые накапливаются в организме.

"В первую очередь это онкология толстого кишечника, которая в большинстве стран мира занимает 2–3 место. Профилактика онкологии толстого кишечника – это в первую очередь употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника", – рассказал он в эфире радио Sputnik.

Также медик отметил, что гречка полезна для тех, кто хочет похудеть. По словам специалиста, важнейшим преимуществом гречки является сытость.

"На фоне средней калорийности она позволяет на более долгий срок вызвать чувство сытости. Это значит, что гречка является незаменимым компонентом всех диет. Контроль голода и аппетита – это большая заслуга гречки для худеющих", – сказал диетолог.

Ранее были названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию. Оказалось, что к этому могут привести обычные перелеты на самолетах, поскольку стекла лайнеров пропускают до 47% лучей UVA, приводящих к преждевременному старению кожи.

Ученые заявляли также, что главной причиной возникновения онкологии является постоянное воспаление. По их словам, рак возникает из-за взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.

