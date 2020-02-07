Московские врачи прооперировали пациента с двумя смертельно опасными заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские врачи прооперировали пациента с раком желудка 3 стадии и аневризмой брюшной аорты. В обоих случаях требовалось срочное хирургическое вмешательство.

Сочетание таких смертельно опасных заболеваний делало небезопасным последовательное лечение. Поэтому онкологи и кардиохирурги не брались делать операцию из-за возможных осложнений.

Уникальную операцию провел директор клиники факультетской хирургии имени Бурденко Роман Комаров. За одну многочасовую операцию он прооперировал аневризму аорты и рак желудка.

Операция была сделана в клинике факультетской хирургии Сеченовского университета. Сейчас пациент находится в больнице под наблюдением, чувствует себя удовлетворительно.

Ранее врачи ГКБ имени Иноземцева вернули возможность ходить пациенту с травмами позвоночника, полученными после того, как ему на спину упал шкаф.

49-летнему мужчине диагностировали травмы трех позвонков, непрохождение нервных сигналов и ослабление мышечной активности – парапарез.