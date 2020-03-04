Диетолог опровергла исследование о похудении без физических нагрузок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Похудеть за счет мозговой активности невозможно, заявила Москве 24 диетолог Нурия Дианова, опровергнув исследование американских ученых. По ее словам, сжигание калорий идет не за счет жира, а за счет запасов гликогена, а само исследование требует более детального разбора.
Дианова отметила, что высокий расход калорий у гроссмейстеров во время шахматных турниров, на который делают упор исследователи, является банальным недостатком полезных веществ в организме.
"Это просто зависит от регулярного сбалансированного питания. Если раз в три часа потреблять какой-то сбалансированный рацион, то этих показателей не будет", – рассказала диетолог.
Дианова назвала основными элементами снижения и поддержания веса сбалансированное питание и физическую активность. Диетолог советует в первую очередь рассчитать состав тела, который покажет, сколько в теле жира, сколько мышц, какова активность организма, достаточно ли ему в рационе белков и жидкости. После этого следует обратиться к специалисту, который на основе полученных данных сможет сказать, какие действия необходимо предпринять именно вам.
"От этого зависит в том числе и то, как быстро вы сможете похудеть", – отметила Дианова.
Далее диетолог советует начать принимать пищу с интервалом 3-4 часа. По ее мнению, это сразу начнет влиять на количество, на объем пищи.
Следующим шагом, считает диетолог, может стать отслеживание своей физической активности с помощью шагомера в смартфоне. Она отметила, что, согласно исследованию, норма для мужчины до 50 лет – 12 тысяч шагов в день, после 60 лет этот показатель составит 11 тысяч. У женщин градация отличается от мужской.
"От 40 до 50 лет – это 11 000 шагов, от 50 до 60 лет – 10 000 шагов, после 60 лет – 8 000", – рассказала Нурия Дианова.
Однако она не советует впадать в крайности. По ее словам, если человек работает в офисе и проходит в день всего пять тысяч шагов, не стоит сразу пробовать повышать планку до нормы, достаточно постепенно прибавлять по одной тысяче шагов в неделю.
Резюмируя все вышесказанное, Дианова советует все-таки в первую очередь обращаться к специалисту-диетологу и найти своего фитнес-тренера.
Ранее стало известно об исследовании американских ученых, которые зафиксировали сжигание калорий при активной мозговой деятельности. Специалисты замеряли показатели у участников международного шахматного турнира, проходившего на острове Мэн в Великобритании. Данные показали, что российский гроссмейстер Михаил Антипов за один поединок израсходовал почти 600 килокалорий. Из этого зарубежные ученые сделали вывод, что напряженная умственная работа может помочь в борьбе с лишним весом.
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