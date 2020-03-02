Диетолог поддержала идею запрещать приучать детей к вегетарианству

РИА Новости/Константин Чалабов

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в разговоре с Москвой 24 поддержала идею Виталия Милонова ввести административную ответственность для родителей, которые кормят своих детей по системам питания, исключающим мясные продукты.

Дианова заявила, что мы не имеем права развивающемуся организму не давать полноценного питания. "Ответственность нужна, административная – это уж точно" – считает диетолог.

Она отметила, что в нашей стране существуют нормативные акты, предписания по воспитанию и содержанию детей. Именно на них стоит ориентироваться родителям в вопросах питания своего ребенка.





Нурия Дианова врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер У нас есть определенные правовые аспекты в государстве по воспитанию детей, по их содержанию. Родители это должны учитывать, а не свою доктрину в голове, что они родители и они вот так считают по-особенному. Я думаю, что это некорректно.



Эксперт уверена, что необходимо принять меры в этом вопросе: нужно проводить беседы с такими родителями, вплоть до привлечения сотрудников социальной защиты.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Вегетарианство является нетрадиционным методом питания по квалификации научной литературы, по которой сейчас учатся все диетологи.



Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение, в котором настаивал на введении административной и уголовной ответственности для тех родителей, которые не дают своим детям мясные продукты. Милонов уверен, что это приводит к нервным расстройствам и истощению.

