Диетолог поддержала идею запрещать приучать детей к вегетарианству

РИА Новости/Константин Чалабов
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в разговоре с Москвой 24 поддержала идею Виталия Милонова ввести административную ответственность для родителей, которые кормят своих детей по системам питания, исключающим мясные продукты.
Дианова заявила, что мы не имеем права развивающемуся организму не давать полноценного питания. "Ответственность нужна, административная – это уж точно" – считает диетолог.
Она отметила, что в нашей стране существуют нормативные акты, предписания по воспитанию и содержанию детей. Именно на них стоит ориентироваться родителям в вопросах питания своего ребенка.
Эксперт уверена, что необходимо принять меры в этом вопросе: нужно проводить беседы с такими родителями, вплоть до привлечения сотрудников социальной защиты.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение, в котором настаивал на введении административной и уголовной ответственности для тех родителей, которые не дают своим детям мясные продукты. Милонов уверен, что это приводит к нервным расстройствам и истощению.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: