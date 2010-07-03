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Наука

11:47

Ученые доказали опасность соевых продуктов

наука медицина

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Соевые продукты, которыми заменяют пищу животного происхождения, могут быть опасны для здоровья. К такому выводу пришла группа французских ученых, сообщает издание "Газета.ру".

Французские специалисты провели исследования на примере 55 продуктов из сои. Ученые тестировали десерты, соусы, напитки и заменители мяса. Исследование показало, что в сое содержится высокий уровень фитоэстрогенов – эти вещества способны влиять на гормональный фон. Дополнительное побочное действие – повышается риск развития онкологии.

Результаты анализов показали, что в продукте также содержатся химические элементы, которые снижают усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка. Особое внимание специалисты посоветовали обратить на то, что сою, как и многие другие растения, опрыскивают гербицидами. Это вещество, в свою очередь, является одним из вероятных канцерогенов.

Ранее стало известно, что в Москве стали чаще заказывать кофе на альтернативном молоке. К таковым продуктам относятся соевые и ореховые виды. По мнению шеф-тренера школы бариста при Лиге бариста России Ильи Богдановича, это связано с модой на здоровое питание и вегетарианство.

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