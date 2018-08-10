Ученые оспорили миф о вреде соли

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Канадские ученые провели исследование и выяснили, что умеренное употребление соли положительно влияет на здоровье человека. Эта припрпава полезна для сердечно-сосудистой системы.

Изучив уровень давления и результаты анализов более 90 тысяч человек из 18 разных стран, исследователи отметили, что слишком много соли употребляют только в Китае, где популярен соевый соус. При этом недостаток натрия в пище приводит к росту риска получить инфаркт.

По данным ВОЗ, нормальной суточной дозой соли является пять грамм. По словам одного из авторов исследования Мартина О'Доннелла, превышение этого количества опасно для здоровья, но не связано с болезнями сердца.

Исследование подверг сомнению профессор Лондонского университета королевы Марии Грэм МакГрегор, сообщает РИА Новости. Он полагает, что канадские коллеги неверно замерили содержание натрия в моче подопытных, поскольку анализы нужно брать в течение всех суток, а в работе пробы собирали утром.

Кроме того он подчеркнул, что выборку вошли люди с заболеваниями, соблюдающие специальные диеты.

Ранее в России разработали специальное питание для людей с заболеваниями сердца. Продукт имеет аминокислотный состав и содержит другие нутриенты, обладающие кардиопротективными свойствами.